Federatia Romana de Automobilism Sportiv a anuntat in urma cu putin timp ca barbatul lovit de o masina de raliu la etapa de la Campulung si-a pierdut viata. M.D.Avand in vedere acest nefericit eveniment, organizatorii, in acord cu Federatia Romana de Automobilism Sportiv, au decis anularea competitiei de duminica, 22 octombrie.Federatia Romana de Automobilism Sportiv a deschis o ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale producerii accidentului.Barbatul care a fost lovit de o masina de ... citeste toata stirea