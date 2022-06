Bariera moderna de pe strada Lanariei, pusa in functiune

Dupa o asteptare foarte lunga, bariera moderna de pe strada Lanariei a devenit functionala incepand de ieri.Receptia lucrarii s-a facut in prezenta primarului Pitestiului, Cristian Gentea, si a reprezentantilor CFR. Potrivit directorului de Investitii din SNCFR, daca pana acum timpul de asteptare era undeva la 25-30 minute, acum se scurteaza la 7-8 minute. Bariera va cobori automat in momentul in care trenul va fi la distanta de 1 km de trecerea la nivel cu calea ferata si se va ridica ... citeste toata stirea