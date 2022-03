Bascovul, la un pas de play-off!

Liga 3, etapa 16: Rapid II - Unirea Bascov 0-1 (0-0)Unirea Bascov se afla foarte aproape de o performanta deosebita, la al patrulea an de participare in Liga a III-a. Alb-albastrii antrenati de Adi Dulcea sunt cu un pas in play-off, mai avand nevoie de doua puncte, in ultimele doua etape, in conditiile in care au meciuri cu ultimele doua clasate, FC Arges II si Academica Clinceni II.Unirea Bascov a facut pasul decisiv spre Play-off in aceasta etapa, dupa ce vineri, a invins in deplasare, pe ... citeste toata stirea