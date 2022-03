Bataie intre mostenitori, unul condamnat!

Un conflict izbucnit intre trei frati, din comuna Cetateni, a avut urmari dramatice asupra familiei. Unul dintre ei a ajuns in inchisoare dupa ce a fost ridicat de politisti in urma cu doua zile, fiind condamnat. El are de ispasit 5 ani si 6 luni, pentru tentativa de omor, dupa ce si-a lovit fratele cu un carlig forestier. La incaierare a participat si un alt frate, care a lovit cu coada unei lopeti, acesta din urma fiind condamnat cu suspendare pentru loviri si alte violente. Victima a avut ... citeste toata stirea