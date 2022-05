Batausul din trafic, a furat din Media Galaxy

Un barbat, in varsta de 34 de ani, din Topoloveni, a ajuns in arestul IPJ pentru a doua oara in aceasta luna. El este acuzat ca ar fi sustras mai multe bunuri din magazine situate in complexul Auchan Bradu. Barbatul este batausul din trafic, de pe DN 65 B, care in luna aprilie a agresat un sofer pentru ca nu-l lasase sa depaseasca o coloana de masini pe acostament. Impreuna cu concubina lui s-au pus cu pumnii si picioarele pe masina acestuia aruncand si cu diverse obiecte dupa autovehicul. ... citeste toata stirea