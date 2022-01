Batrana disparuta, gasita intr-o padure din Arges. A ratacit desculta, in ger, circa 24 de ore VIDEO

O femeie de 74 de ani, din comuna Godeni, judetul Arges a fost gasita in viata dupa ce a fost data disparuta. Politistii fac un apel catre cei care au rude in varsta care locuiesc singure sau in zone izolate, sa se asigure ca sunt vizitate periodic de o persoana de incredere. Disparitia batranei a fost sesizata in noaptea de 27 spre 28 ianuarie. Efective marite au fost mobilizate pentru cautarea femeii. "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung, impreuna cu politistii Sectiei de ... citeste toata stirea