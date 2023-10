O femeie, in varsta de 82 de ani, a fost gasita carbonizata, dupa ce locuinta ei, din comuna Budeasa, a luat foc. Batrana era imobilizata la pat. Imediat dupa izbucnirea flacarilor, fiul a incercat sa stinga incendiul, timp in care a suferit arsuri si a fost transportat la spital. Politistii au deschis o ancheta pentru a se stabili imprejurarile in care a murit femeia. Cauza probabila de izbucnire a incendiului a fost jarul sau scanteie cazute din sitemul de incalzire, au transmis ... citeste toata stirea