Batrana jefuita de un hot notoriu!

Un hot, care si-a petrecut jumatate din viata in inchisoare, a pradat o pensionara, in varsta de 88 de ani, aflata intr-un magazin alimentar din Pitesti. Individul a urmarit-o, a profitaz de faptul ca nu era atenta si i-a sustras din buzunar portofelul cu bani si acte. A fost dat de gol de imaginile surprinse de camerele de supraveghere.Pe data de 29 septembrie, Valerica O., in varsta de 62 de ani, din Pitesti, se afla intr-un magazin alimentar cand a vazut-o pe femeia care urma sa-i devina ... citeste toata stirea