Batranica a cazut de la etajul II

O femeie, in varsta de 78 de ani, din Mioveni, a cazut de la etajul II si s-a prabusit langa bloc. Era constienta cand a fost preluata de echipajul medical, chiar le-a spus cadrelor medicale si politistilor ca a fost vorba de un accident.Marti, Cecilia A., in varsta de 78 de ani, din Mioveni, se afla in apartamentul ei, situat la etajul II al unui bloc, de pe strada Mihai Eminescu, din Mioveni. Batranica a cazut in gol, langa bloc. La fata locului au mers paramedicii SMURD de la Detasamentul ... citeste toata stirea