Baut, a intrat cu masina intr-un cap de pod!

Un grav accident de circulatie s-a petrecut in noaptea de miercuri spre joi in judetul Arges. In urma unui apel efectuat la numarul unic de urgenta 112, pompierii de la Detasamentul Mioveni au intervenit in cazul unui eveniment rutier produs in localitatea Stalpeni, in care un autoturism Mercedes s-a rasturnat in afara partii carosabile.In urma accidentului a rezultat o victima, un barbat in varsta de 20 de ani, care prezenta leziuni la membrul inferior stang si care a fost transportat la ... citeste toata stirea