Baut si fara permis, a provocat un accident rutier!

In seara zilei de 17 septembrie a.c., in jurul orei 22.30, pe DN 73, in localitatea Maracineni, s-a produs un accident rutier intre doua autoturisme. B.R.La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges, care in urma cercetarilor, au stabilit ca, un barbat de 44 de ani, din Tatulesti, judetul Olt, care conducea un autoturism pe DN 73, din directia Pitesti catre Campulung, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, a intrat in coliziune cu autoturismul ... citeste toata stirea