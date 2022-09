Beat a lovit doua masini parcate!

O pedeapsa cu inchisoarea de la 1 la 5 ani risca un barbat, de 46 de ani, trimis in judecata dupa ce a condus baut si a intrat cu masina in alte doua autovehicule. Barbatul a fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice, dar a refuzat. Dosarul a ajuns pe rolul instantei.Dosarul a fost solutionat de catre politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Albota. Necazul i se trage lui Sorin B., de 46 de ani, din comuna Oarja, din noaptea de 17 spre 18 iunie. In jurul orei 1.00, dupa ce ... citeste toata stirea