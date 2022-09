Beat, conducea microbuzul scolar!

Inconstienta crasa pentru un sofer de microbuz scolar! Barbatul, in varsta de 59 de ani, angajat la Primaria Teiu, a fost prins ieri, in timp ce conducea masina in care erau patru elev si un profesor, fiind baut. Barbatul era angajat al administratiei locale de doua decenii. Cel care i-a anuntat pe politisti este chiar viceprimarul.Marian C., de 59 de ani, din comuna Teiu, sofer pe microbuzul scolar, a avut ieri o discutie mai aprinsa cu viceprimarul comunei, seful sau. Dupa cearta, ... citeste toata stirea