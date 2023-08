Ieri a fost o noua zi de scumpire a carburantilor in Pitesti si nu numai! Astfel, pentru un litru de benzina sau motorina normala a ajuns sa se plateasca aproape 7 lei, scumpirile fiind semnificative in decurs de doar cateva zile. S.M.Statile Petrom din Pitesti, afisau ieri, pe 1 august un pret al benzinei standard de 6,94 lei/litru, in timp ce pretul motorinei standard este de 6,93 lei/litrul. Scumpirile sunt de 25 de bani pe litru in ultimele opt zile, moment de la care au reinceput ... citeste toata stirea