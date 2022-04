Biserica arsa, din Costesti, in care a pierit aproape tot tineretul unui sat. "Dumnezeu a zis sa ne purtam crucea!"

Cumplita nenorocire care s-a abatut, in primavara anului 1930, asupra Costestiului (judetul Arges) in Saptamana Patimilor, cand 116 oameni, majoritatea copii, si-au gasit sfarsitul chiar in biserica satului, la Denia Prohodului, da si astazi fiori, iar intrebarea "De ce, Doamne?" zguduie, ca-n fiecare an, comunitatea. 1930 a fost anul in care aproape fiecare familie din sat a pus doliu la poarta. Copii, frati, surori si chiar parinti - 116 suflete - au pierit in teribilul incendiu care a ... citeste toata stirea