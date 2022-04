Biserica s-a implicat

Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a organizat inainte si dupa Paste o serie de activitati de ajutare a argesenilor aflati in suferinta si nevoi, in tot judetul.O prima astfel de actiune a avut loc in cateva catune izolate din comuna Uda, din cadrul Protoieriei Pitesti. Reprezentantii asezamantului, Sfintii Imparati din Pitesti, au impartit daruri materiale, care au constat in: alimente, dulciuri, haine noi, jucarii, produse igienico-sanitare, la cei 57 de ... citeste toata stirea