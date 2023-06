La finalul meciului dintre FC Arges si Dinamo, Bogdan Vintila, antrenorul echipei din Trivale, a tras cateva concluzii dupa cele doua meciuri din acest baraj pentru mentinere/promovare in Liga I. Tehnicianul considera ca lotul alb-violetilor nu s-a ridicat la nivelul necesar pentru a evita retrogradarea in divizia secunda. Vintila a precizat ca in urmatoarele zile se va face o analiza ampla a intregii echipe, iar ulterior o reconstructie pentru a forta revenirea in primul esalon al fotbalului ... citeste toata stirea