FC Arges a reusit sa intrerupa seria neagra de 17 meciuri fara victorie dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in disputa cu Chindia Targoviste, din etapa a patra a play-out-ului. Inainte de acest succes, pitestenii castigasera ultima data in campionat la data de 30 octombrie 2022, cand au invins-o pe UTA, scor 1-0.Bogdan Arges Vintila, tehnicianul echipei din Trivale, s-a declarat multumit de joc si de rezultat, dar le-a cerut elevilor sai sa nu isi piarda concentrarea in etapele care au mai ... citeste toata stirea