Bolnavii de TBC ajung prea tarziu la medic

Romania ocupa primul loc in Europa la incidenta cazurilor de tuberculoza. Chiar daca in judetul Arges numarul de cazuri este in scadere, medicii spun ca situatia ar fi cu mult mai buna daca la primele simptome ale bolii pacientii s-ar prezenta la medic. In primele sase luni din acest an au fost cel putin 7 oameni care au decedat de TBC.Judetul are trei spitale de pneumoftiziologie (n.r. PNF), respectiv la Leordeni, Valea Iasului si Campulung. De asemenea sunt cinci dispensare Costesti, Pitesti,