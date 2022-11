Braconieri amendati cu 7.500 lei

Cinci tineri au fost opriti pentru un control, pe raza fondului de vanatoare Izvoru Mozaceni si in masina lor oamenii legii au gasit trei caini din rasa ogar. Pentru ca au incalcat legea vanatorii toti au fost amendati cu suma de 7.500 lei.Controlul a fost facut in cursul noptii de 31 octombrie spre 01 noiembrie a.c., de catre politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Buzoesti in cadrul unei actiuni pentru respectarea prevederilor Legii 407/2006 a vanatorii si protectiei fondului ... citeste toata stirea