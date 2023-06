Brigada Antiterorism, jandarmi, politisti si pompieri au demarat o ampla actiune in Autogara Nord, acolo unde a fost semnalat un colet suspect. O persoana a sesizat ca doua genti abandonate se afla in sala de asteptare de mai mult timp. Urmand procedura in astfel de situatii, a fost evacuata sala, au fost blocate intrarile, iar accesul in zona autogarii nu a mai fost permis din strada. Ofiterii antiterorism au controlat cu atentie bagajul si s-a stabilit ca nu este niciun pericol, in cele doua ... citeste toata stirea