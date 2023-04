Politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale Pitesti au finalizat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, privind savarsirea infractiunii de talharie.Din cercetari, s-a stabilit ca in ziua de 14 iulie 2018, un barbat necunoscut, identificat in urma probatoriului administrat ca fiind un barbat de 29 de ani, de cetatenie bulgara, ar fi sustras, prin exercitarea de acte de violenta, un lant din aur, unui barbat de 69 de ani, ... citeste toata stirea