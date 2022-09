Bunicul si-a batut nevasta si a ajuns in arest!

La 73 de ani, un barbat, din comuna Bradu, a fost retinut pe baza de ordonanta fiind dus in arestul Inspectoratului Judetean de Politie Arges. Bunicul este acuzat ca si-a batut sotia si dupa ce pe numele lui a fost emis un ordin de protectie, l-a incalcat in mod repetat. Septuagenarul se afla acum intr-o situatie fara iesire. Ar vrea sa fie primit inapoi acasa, dar daca merge la domiciliul sau risca sa ajunga din nou in arest.Scandalul a avut loc pe data de 29 august, atunci cand, ametit de ... citeste toata stirea