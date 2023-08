FC Arges s-a calificat cu emotii in play-off-ul Cupei Romaniei dupa ce a invins la limita, scor 2-1, joi seara, in deplasare, pe Vedita Colonesti, formatie de liga a treia. Golurile pitestenilor au fost reusite de Rusu(min.20) si Buhacianu(min.45), in timp ce pentru olteni a redus din diferenta Stan(min.62). Pitestenii au avut sansa de a se desprinde pe tabela, insa Rusu, Buhacianu si Angelov nu l-au putut invinge pe portarul Predut din pozitii ideale. Colonestiul a avut sansa de a trimite ... citeste toata stirea