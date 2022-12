Calificare dramatica in sferturile Cupei Romaniei!

FC Arges s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei dupa ce a reusit sa se impuna cu 2-1, in confruntarea de miercuri seara, de pe propriul teren, cu Universitatea Craiova, din etapa a treia a grupei D.Oltenii au inceput in forta meciul, Nistor fiind foarte aproape sa deschida scorul cu un sut plasat, respins insa de pe linia portii de Tofan. Mateiu putea sa isi treaca si el numele pe lista marcatorilor, insa sutul sau a lovit bara laterala. Replica pitestenilor a fost data de Isfan care a ... citeste toata stirea