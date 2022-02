Calificare dramatica in turul 2 al Cupei Romaniei

Unirea Sannicolau Mare - CSU Pitesti 34-36(16-15)Handbalistii de la CSU Pitesti s-au calificat in turul 2 al Cupei Romaniei dupa ce au invins in deplasare, cu 36-34, pe Unirea Sannicolau Mare.Disputa cu banatenii a fost una destul de echilibrata, scorul la finalul timpului regulamentar fiind 33-33. S-a trecut apoi la executarea loviturilor de departajare, asa cum prevede regulamentul competitiei, iar echipa pitesteana a reusit sa se impuna in final la o diferenta de doua goluri.Pentru CSU ... citeste toata stirea