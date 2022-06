Calinic, in mijlocul profesorilor de Religie

Zilele trecute a avut loc Cercul Pedagogic al profesorilor de Religie, zona Curtea de Arges la Scoala Gimnaziala nr. 1 Corbeni.Bucuria reintalnirii fata in fata a membrilor cercului, dupa o perioada de doi ani, in care intrunirile au avut loc la distanta, online, a fost sporita de prezenta in mijlocul lor a IPS Calinic. Intalnirea a cuprins doua activitati: lectie deschisa ( prezentarea unor secvente inregistrate), la clasa a V-a, cu tema : ,,Ajutorul oferit semenilor", propunator prof. ... citeste toata stirea