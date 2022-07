Calinic, slujba la Manastirea Robaia

In Duminica a IV-a dupa Rusalii, obstea monahala a manastirii argesene Robaia a fost onorata de prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Argesului si Muscelului.Foarte multi credinciosi au participat cu aceasta ocazie la Sfanta Liturghie oficiata in Altarul de Vara al manastirii de Ierarhul Argesean, impreuna cu un sobor de preoti si diaconi. In cuvantul rostit, Calinic a vorbit despre folosul rugaciunii pentru cei aflati in suferinte si a evidentiat evlavia credinciosilor ... citeste toata stirea