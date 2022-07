Calugarita eroina, omagiata la Manastirea Namaiesti

La Manastirea Namaiesti s-a desfasurat in week-end, cu onoruri militare, slujba de pomenire a monahiei sublocotenent Mina Hociota, care a trecut la cele vesnice, pe 9 iulie 1977, acum 45 de ani.Evenimentul a fost organizat de Asociatia Cadrelor Militare Femei in Rezerva si Retragere "slt. Ecaterina Teodoroiu" din Bucuresti, in parteneriat cu Arhiepiscopia Argesului si Muscelului. Militarii Batalionului 30 Vanatori de Munte "Dragoslavele", comandati de locotenent-colonel Liviu Costin Balaceanu, ... citeste toata stirea