Un nou incendiu la un vehicul s-a produs in aceasta dupa-amiaza la o autoutilitara in localitatea Valea Mare Pravat.Pompierii de la Detasamentul Campulung au intervenit cu o autospeciala pentru stingerea incendiilor si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat.Nu au fost victime iar pagubele au fost doar la vehiculul cuprins de flacari.S. MihaiCititi, de asemenea, pe curier.roShareArticolul anterior Au nevoie de o minune pentru a ramane in Liga I!Articole *** *** ***Au nevoie de ... citeste toata stirea