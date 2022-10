Campania privind pesta porcina continua

Campania privind depistarea, prevenirea, raportarea Pestei Porcine Africane, initiata de UE si desfasurata si in Arges, de DSV, va continua in judetul nostru pentru al treilea an consecutiv.Astfel, reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Arges, au fost informati ca Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA) continua eforturile de a opri raspandirea pestei porcine africane in Europa prin extinderea campaniei pentru al treilea an, lansand ... citeste toata stirea