Campanie antitutun a DSP Arges

In fiecare an, in a treia joi a lunii noiembrie este celebrata "Ziua Nationala fara Tutun" care are scopul de a constientiza populatia si decidentii politici in legatura cu enorma povara sociala (boli / dizabilitati / decese premature) generata de consumul de tutun.Campania se desfasoara pe toata durata lunii noiembrie si are ca obiective cresterea constientizarii in randul populatiei generale a riscurilor asociate fumatului, atat la nivel individual, asupra sanatatii organismului, cat si la ... citeste toata stirea