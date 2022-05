Campanie de colectare a deseurilor voluminoase, in Pitesti!

Pitestenii care au deseuri voluminoase, mobilier, covoare, aparate electrice, de care vor sa scape, au sansa sa se debaraseze de ele in cadrul campanie de colectare a deseurilor voluminoase si DEEE, care va avea loc in Pitesti vineri pe 24 iunie. In toate cartierele din municipiu vor fi puse containere in care locatarii pot arunca deseurile. Mai jos, vedeti unde sunt amplasate punctele de colectare.Vineri, 24 iunie, va avea loc a doua campanie speciala de colectare a deseurilor voluminoase si ... citeste toata stirea