Campanie impotriva improvizatiilor la gaze si electricitate

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a lansat o campanie de prevenire cu privire la riscurile generate de improvizatiile la instalatiile de electricitate si de gaze. Acesta a fost demarata si in judetul Arges. Sub denumirile "Ai grija la cea mai mare grija-copilul tau" sau " Siguranta nu este un joc de noroc" au fost realizate spoturi publicitare explicite privind pericolele existente."20% din incendiile produse anual in locuinte sunt cauzate de instalatii electrice defecte sau ... citeste toata stirea