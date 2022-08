Campionatul Balcanic de Volei U 19, la Mioveni

7 nationale din Balcani vor disputa in aceasta saptamana la Mioveni un puternic de volei.Este vorba despre nationalele feminine de volei Under 19 din Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord, Bulgaria, Kosovo si Romania care se vor infrunta in cadrul Campionatul Balcanic de Volei U19. Meciurile internationale sunt organizate de Federatia Romana de Volei la Sala Sporturilor Mioveni, in perioada 10 - 14 august. Intrarea spectatorilor este libera.PROGRAM - Campionatul Balcanic de Volei U19: ... citeste toata stirea