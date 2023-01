Cand depasea neregulamentar a omorat un om

Accident grav petrecut sambata dupa-amiaza, in comuna Godeni. Un sofer de 52 de ani care, s-a angajat intr-o depasire neregulamentara a lovit doua autovehicule. In urma impactului una dintre masinile implicate a lovit glisiera iar soferul, in varsta de 77 de ani, a decedat din cauza ranilor suferite.Accidentul a avut loc pe DN 73 C, la Godeni. Mihail M., de 52 de ani, din comuna Berevoesti, conducea un Renault Megane si se indrepta catre Curtea de Arges. A vrut sa depaseasca dar nu s-a ... citeste toata stirea