O tamponare in care au fost implicate 4 autoturisme a avut loc marti in Campulung. Din fericire nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale au fost insemnate. B.R.Neacordarea de prioritate a stat la baza producerii evenimentului. Un barbat de 37 de ani din Campulung s-a pus in miscare cu vehicului, in zona Blocurilor Turn din municipiu si a fost izbit de un Opel, condus de o femeie de 53 de ani ... citeste toata stirea