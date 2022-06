Caravana de raspuns in situatii de urgenta, la Topoloveni!

Timp de doua zile, la Topoloveni, va avea loc o caravana a Centrului Mobil de Raspuns in Situatii de Urgenta. Este vorba de o semiremorca ce va fi amplasata in centrul orasului. In interior sunt amenajate o bucatarie, un dormitor si o camera a unui operator economic in care vor fi simulate diverse situatii de urgenta, incendii, cutremure chiar si o tornada. Cetatenii sunt invatati cum sa intervina in aceste situatii si cum se pot evacua. Adulti si copii sunt asteptati la caravana sambata si ... citeste toata stirea