Carburantii s-au scumpit, ieri, din nou

Pretul carburantilor a crescut din nou ieri, astfel, ca in ultima saptamana scumpirile au ajuns pana la peste 30 de bani. Un l de motorina standard se platea la Petrom cu 8,3 lei, in timp ce 1 l de benzina standard costa 6,86 lei.Dupa cum se observa, diferenta dintre motorina si benzina cotinua sa se mentina, aceasta fiind de aproape un leu si jumatate. Pretul benzinei si motorinei s-a scumpit brusc in ultima saptamana, dupa ce tendinta a fost in ultima perioada de scadere. Astfel, motorina ... citeste toata stirea