~ Curiozitati pescaresti ~Se pastreaza caracteristicile formei si rezistentei din pescuitul clasic cu lansete in asteptare. Marimea carligului se va ajusta in functie de talia pestelui. In general se apeleaza la carlige a caror marime este intre 4 cel mai mare si 6 cel mai mic. Carligele mai mici cresc sansele eliberarii pestelui ... citeste toata stirea