Casa arsa de la un aragaz

Un incendiu au distrus o anexa si acoperisul unei case, in comuna Bogati. Era pericol sa explodeze si trei butelii care se aflau in anexa gospodareasca.Pompierii au fost solicitati sa intervina la incendiul izbucnit in comuna Bogati. La locul evenimentului pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat.Incendiul s-a manifestat la locuinta de aproximativ 60 mp si ... citeste toata stirea