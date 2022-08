Casa Memoriala unde I. L. Caragiale a scris "Napasta", scoasa la vanzare. Care este pretul de pornire

Casa Memoriala George Stephanescu, din judetul Arges, a fost scoasa la vanzare. Imobilul a apartinut celui ce a fost parintele Operei Romane si al scolii romanesti de canto, marele compozitor si dirijor George Stephanescu, si este locul in care Ion Luca Caragiale ar fi scris nuvela "Napasta". La poalele Muntilor Fagaras, in apropierea Cetatii Poenari, la baza barajului Vidraru, undeva in comuna Arefu, la Capatanenii Ungureni, un sat traditional perfect pentru a descoperi o bucatica de istorie, ... citeste toata stirea