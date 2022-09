"Casa noastra" in premiera, la Cinema "Bucuresti"

Cinefilii sunt asteptati la finalul acestei saptamani, la Cinematograful de arta "Bucuresti" din Pitesti, unde vor avea ocazia sa vizioneze doua filme interesante. Astfel, sambata, de la ora 18, va fi proiectat in premiera filmul strain "Casa noastra". I.I.Regia ii apartine lui Alejandro Loayza Grisi, in rolurile principale fiind Jose Calcina, Luisa Quispe, Candelaria Quispe, Placide Ali si Felix Ticona.Un cuplu de aborigeni, in dilemaIn tinuturile muntoase ale Boliviei, un cuplu varstnic ... citeste toata stirea