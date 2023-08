Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.G.A.S.P.C) Arges are in derulare Proiectul "Complex de Servicii Sociale, Mun. Campulung Judetul Arges", finantat din fonduri europene.Aici sunt in constructie doua (2) case de tip familial (CTF), cu o capacitate de 12 locuri/CTF, pentru 24 de copii din centrul de rezidential din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii in Dificultate Campulung si un centru de zi, cu o capacitate de 50 de locuri. Valoarea totala a proiectului ... citeste toata stirea