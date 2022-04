Castigatorul Concursului "Enescu", pe scena Filarmonicii

Melomanii sunt asteptati in aceasta seara, de la ora 19, in Sala Simfonia din cadrul Filarmonicii Pitesti, la un nou concert simfonic. Alaturi de orchestra simfonica a institutiei, invitatii vor interpreta pagini muzicale semnate de W. A. Mozart si A. DvoL(Trade Mark)ak.Dirjorul Hermann Szabolcs, orchestra simfonica si pianistul Josu de Solaun, solistul serii, vor interpreta Concertul pentru pian si orchestra nr. 21 de W. A. Mozart. In partea a doua, publicul va audia si Simfonia nr. 4 de A. ... citeste toata stirea