Cat costa cel mai scump Duster. A fost modificat de o companie din Germania

O companie din Germania specializata de aproape un deceniu in modificari spectaculoase de automobile vinde pe site-ul sau oficial zeci de modele modificate ale Dacia. Carpoint este, in acelasi timp, cel mai mare importator al marcii Dacia in Germania. De cateva saptamani, Carpoint ofera la vanzare cel mai scump Duster din lume, al carui pret este de 33.990 de euro. Specialistii germani de la Carpoint au adus zeci de modificari modelul special, ce are numele Duster Prestige TCe 150 4WD FACELIFT. ... citeste toata stirea