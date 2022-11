Catalin Straton: "Sansele la play-off sunt destul de mari"

Catalin Straton isi doreste foarte mult ca FC Arges sa se impuna in duelul cu Sepsi. Portarul pitestean le cere colegilor sai sa puna in practica indicatiile antrenorului Marius Croitoru.Straton este convins ca FC Arges poate prinde play-off-ul: "Este o atmosfera profesionista, o atmosfera placuta, dar in acelasi timp apasatoare pentru ca la FC Arges niciodata nu e liniste. Este un club de traditie, iar jucatorii trebuie sa-l readuca aproape de ce a fost odata.Incercam sa ne pregatim cat ... citeste toata stirea