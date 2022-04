Cateva sfaturi pentru a trece cu bine de provocarile meselor de Paste. Ce ar trebui sa facem dupa ce mancam

Drob, bors de miel, oua, friptura, cozonac, pasca sunt doar cateva dintre tentatiile meselor de Paste. Iar cand ele sunt consumate laolalta si in exces, mai ales dupa o perioada de post, ne-ar putea trimite direct la spital. Este avertismentul medicilor, care constata, an de an, in timpul sarbatorilor, ca unitatile de primire a urgentelor sunt luate cu asalt de pacienti care acuza probleme digestive. Tentatia de a exagera mancand este, cu adevarat, mai mare decat in restul anului. Bucatele ... citeste toata stirea