Ce au decis procurorii in cazul politistilor acuzati de moartea unui pensionar pe care l-au imobilizat violent

In aprilie 2021, a facut valva cazul unui barbat din Pitesti care a murit dupa ce a fost imobilizat si trantit violent de catre doi politisti. Dosarul deschis in urma cu aproape noua luni nu a fost finalizat inca, iar cei doi politisti sunt cercetati in libertate pentru purtare abuziva si lovituri cauzatoare de moarte. Pe 16 aprilie 2021, dupa ce petrecuse multe ore pe o terasa de la Autogara Sud Pitesti, unde venise din seara precedenta, Zaharia Barbu, un pensionar care a lucrat cateva decenii ... citeste toata stirea