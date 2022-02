Ce au stabilit anchetatorii in cazul primarului din Arges care a dat foc primariei

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au finalizat cercetarile in dosarul penal intocmit pe numele lui Mihai Marin, primarul comunei argesene Beleti-Negresti,acuzat ca a dat foc primariei cu aproape doua luni in urma. Aflat in arest din 16 decembrie 2021, Mihai Marin este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de violare a sediului profesional, distrugere si sustragerea sau distrugerea de inscrisuri. Din cercetarile efectuate de catre politisti in ... citeste toata stirea